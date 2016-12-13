НАБУ: Охендовському вручили підозру прямо в аеропорту

Голові ЦВК Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру.

Про це Українській правді повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

Вона зазначила, що підозру вручили в аеропорту "Бориспіль", куди керівник ЦВК прилетів з Киргизстану після спостереження за виборами і референдумом.

Водночас завідувач відділу взаємодії із засобами масової інформації Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко не зміг розповісти будь-яку інформацію про вручення підозри Охендовському, посилаючись на завершення робочого дня.

Раніше керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписав підозру в скоєнні злочину голові ЦВК Михайлу Охендовському.

У коментарі УП він зазначив, що наступними кроками будуть допит керівника ЦВК, а також ініціювання відсторонення його від посади.

"Під час досудового розслідування детективи НАБ та прокурори САП встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році здійснив 6 виїздів закордон з метою, як вказано у документах про відрядження, "ознайомлення із виборчим законодавством України та особливостями виборчого процесу з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", - написав на Facebook Холодницький.

За даними УП, Охендовський їздив у Європу, зокрема, до Лондона.

"Втім, справжньою підставою цих закордонних візитів, як вбачається з матеріалів розслідування, було виконання Охендовським , обраним до складу ЦВК у 2007 році за квотою Партії регіонів, неофіційного доручення вищих службових осіб держави та членів цієї партії стосовно донесення до представників урядів іноземних держав, міжнародних і міжурядових організацій в позитивному світлі інформації про "демократичний" перебіг виборчого процесу в Україні з метою недопущення можливого визнання виборів такими, що не відповідають міжнародним стандартам", - додав він.

"Досудове слідство має достатні підстави вважати, що як "винагороду за такі свої дії, підозрюваний отримав відшкодування понесених ним за кордоном витрат за рахунок коштів Партії регіонів", - зазначив керівник САП.

За його словами, документами так званої "чорної бухгалтерії" підтверджуються чотири випадки отримання ним готівкових коштів в офісі Партії регіонів у Києві на вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США.



"Отримуючи ці гроші, факт їх одержання Охендовський щоразу засвідчував власноручним підписом у відповідних облікових листах, які були надані до антикорупційних органів влітку цього року. Автентичність його підписів підтверджено проведеною у кримінальному провадженні почеркознавчою експертизою", - заявив Холодницький.

Крім того, як повідомив керівник САП, вивчення документів, які до НАБ України у червні передав колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак, показало ще два записи про можливе отримання Охендовським грошей у сумі 100 000 та 45 000 доларів США.

"Незважаючи на те, що про одержання цих грошей підозрюваний власноручно не розписувався, встановлено, що їх видачою займалась та ж особа, що і у випадках отримання ним коштів за відрядження, що дозволяє стверджувати про їх достовірність. В сукупності вказані факти є достатніми для повідомлення про підозру та продовження досудового слідства уже не за фактом вчинення злочину, а відносно конкретної особи", - заявив Холодницький.

Таким чином, за його словами, мова йде про вчинення злочинів, передбачених частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України, чинної на час їх скоєння – одержанні хабарів у великому та особливо великому розмірі особою, яка займає особливо відповідальне становище.

"Тепер детективи НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП мають визначений законом строк, щоб завершити збір доказів та направити вказане провадження до суду для розгляду по суті", - написав Холодницький.

Раніше повідомлялося, що Охендовського викликають на допит в НАБУ в середу, 14 грудня, на 11 ранку.

Сам голова ЦВК вважає вказане кримінальне провадження сфабрикованим, але заявив, що готовий до співпраці зі слідством.

Роман Кравець, Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП