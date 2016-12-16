Сайт "Укрзализныци" с продажей билетов он-лайн заработал

932 просмотра
0
Пятница, 16 декабря 2016, 10:53

Сайт "Укрзализныци" заработал после кибератаки, совершенной накануне.

По состоянию на 10:40 пятницы сайт работает исправно.

Система покупки билетов на поезда также доступна.

Как известно, в ночь с 14 на 15 декабря сайт "Укрзализныци" атаковали хакеры, из-за чего он был недоступен.

Руководитель "Укрзализныци" Войцех Балчун также сообщил, что топ-менеджменту компании угрожают физической расправой.

Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров. "Укрзализныця" перешла на печатные документы с клиентами, комуницировала по телефону, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.

Украинская правда, УНИАН

Темы: Укрзализныця хакеры интернет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"УЗ" атаковали хакеры из Украины на заказ из России – Омелян 15 декабря 2016, 16:49
Балчун заявил об угрозах менеджменту "УЗ" и хакерских атаках 15 декабря 2016, 12:59
Полиция выдала ложное сообщение об экс-чиновнике, устроившего ДТП 12 декабря 2016, 19:15
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Половина украинцев считают россиян братским народом
Коломойский согласился отдать "ПриватБанк" - источник
Претендент на ГБР запутался и собственных ответах об имуществе и стаже
"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата
Все новости
Google-2016

Похудеть, правильно целоваться, оформить субсидию, скачать покемон го... Что украинцы искали в интернете

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева