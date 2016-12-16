Сайт "Укрзализныци" с продажей билетов он-лайн заработал

Сайт "Укрзализныци" заработал после кибератаки, совершенной накануне.

По состоянию на 10:40 пятницы сайт работает исправно.

Система покупки билетов на поезда также доступна.

Как известно, в ночь с 14 на 15 декабря сайт "Укрзализныци" атаковали хакеры, из-за чего он был недоступен.



Руководитель "Укрзализныци" Войцех Балчун также сообщил, что топ-менеджменту компании угрожают физической расправой.

Позже он добавил, что кибератака не повлияла на движение поездов и безопасность пассажиров. "Укрзализныця" перешла на печатные документы с клиентами, комуницировала по телефону, а также распространила среди машинистов печатные предупреждения.

Украинская правда, УНИАН