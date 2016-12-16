Уголовное дело против адвоката Ильми Умерова решили не возбуждать

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Пятница, 16 декабря 2016, 14:10

Следственному комитету России в оккупированному Крыму отказали в возбуждении уголовного дела против адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова.

Об этом Полозов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, СК проводил против него доследственную проверку по трем статьям – о вмешательстве в деятельность прокурора или следователя, неуважение к суду и публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

"В возбуждении уголовного дела в отношении меня по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 297, ст. 319 УК РФ отказано, в связи с отсутствием в моих действиях составов преступления", – сообщил он.

"В общем, пока от прокуратуры и СК в Крыму мне отбиться удалось, на очереди ФСБ. Буду продолжать бороться до победы", – добавил он.

Как известно, ранее оккупационный крымский суд, который рассматривает дело Умерова, решил допросить Полозова в качестве свидетеля. Сотрудник ФСБ даже пытался вручить адвокату соответствующую повестку, однако тот отказался ее взять, поскольку решение суда еще не вступило в действие.

Сам адвокат отметил, что в случае его допроса в качестве свидетеля, он не сможет больше защищать Умерова. Он считает, что таким образом заместителя главы Меджлиса хотят лишить адвоката.

Олег Шанковский, УП

Темы: крымские татары Крым права человека
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