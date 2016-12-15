ФСБ продолжает давить на адвоката Ильми Умерова
Сотрудник ФСБ в четверг попытался вручить вызов на допрос адвокату Николаю Полозову, который защищает заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Полозова, он "вежливо отказался" от повестки, поскольку соответствующее решение крымского суда еще не вступило в силу.
Также он опубликовал соответствующее решение суда о его допроса, которое он назвал "совершенно юридически безграмотным и феерически нигилистским".
Как известно, ранее оккупационный Киевский суд Симферополя рассмотрел обращение следователя ФСБ Скрипки разрешить вызвать на допрос адвоката Николая Полозова в качестве свидетеля по делу Умерова.
Сам адвокат отметил, что в случае его допроса в качестве свидетеля, он не сможет больше защищать Умерова. Он считает, что таким образом заместителя главы Меджлиса хотят лишить адвоката.