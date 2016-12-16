Кримінальну справу проти адвоката Ільмі Умерова вирішили не порушувати

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П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:10

Слідчому комітету Росії в окупованому Криму відмовили в порушенні кримінальної справи проти адвоката заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Миколи Полозова.

Про це Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, СК проводив проти нього дослідчу перевірку за трьома статтями – про втручання в діяльність прокурора або слідчого, неповагу до суду та публічну образу представника влади при виконанні ним посадових обов'язків.

"У порушенні кримінальної справи відносно мене за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 297, ст. 319 КК РФ відмовлено, в зв'язку з відсутністю в моїх діях складу злочину", – повідомив він.

"Загалом, поки від прокуратури і СК у Криму мені вдалося відбитися, на черзі ФСБ. Буду продовжувати боротися до перемоги", – додав він.

Як відомо, раніше окупаційний кримський суд, який розглядає справу Умерова, вирішив допитати Полозова в якості свідка. Співробітник ФСБ навіть намагався вручити адвокату відповідну повістку, проте той відмовився її взяти, оскільки рішення суду ще не вступило в дію.

Сам адвокат підкреслює, що в разі його допиту в якості свідка, він не зможе більше захищати Умерова. Він вважає, що таким чином заступника голови Меджлісу хочуть позбавити адвоката.

Олег Шанковський, УП

Теми: кримські татари Крим права людини
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