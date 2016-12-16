Работницы секс-индустрии пикетировали МВД

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Пятница, 16 декабря 2016, 14:54

Накануне Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости возле МВД в Киеве состоялась акция против преследования и запугивания за работу в сфере интимных услуг.

Об этом сообщает Лига.нет.

 

Секс-сотрудницы и правозащитники требуют отменить ответственность за добровольную работу в секс-бизнесе совершеннолетних людей, а также прекратить необоснованное насилие и дискриминацию как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранительных органов.

 

По их мнению, административная ответственность за проституцию (ст. 181.1 Кодекса об административных правонарушениях) ничем не обоснована, поскольку секс-работа не представляет общественной опасности. В то же время эта норма загоняет секс-работниц в подполье, где они подвергаются насилию, дискриминации и стигматизации как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранителей.

 

Они добавили, что преступления против секс-работников остаются без должного расследования, что позволяет их обидчикам продолжать совершать насилие безнаказанно.

 

Как отмечают организаторы акции, отказ от наказания (декриминализация) не означает легализации секс-бизнеса, и речь идет только о людях, которые добровольно выполняют подобную работу.

В свою очередь спикер МВД Артем Шевченко заявил "Украинской правде", что ведомство выполняет только те нормы, которые прописаны в законодательстве в отношении работниц секс-индустрии, а также тех, кто такую деятельность организует.

По его словам, пикетчики пришли не по адресу.

"Если они желают, чтобы МВД стало инициатором изменений в этой сфере, вряд ли это возможно, поскольку эта тема не является самой неотложной для законодательного обеспечения правоохранительной деятельности", – сказал он.

В частности, по словам Шевченко, среди таких животрепещущих тем – отмена "закона Савченко", новый закон об уголовных проступках и другие.

"Пусть апеллируют к депутатам, которые занялись бы этой темой и инициировали соответствующие законодательные изменения", – добавил представитель МВД.

Темы: права человека МВД
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Комментарии — 4
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IP: 5.45.255.---kerubino16.12.2016 16:09
А чому не легалізувати проституцію ,чи може тоді не буде кого кришувати мусорнею і гребти гроші які ідуть івд нищих чинів до вищих .
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IP: 91.225.196.---Бабушкин16.12.2016 15:35
Легалізуйте секс-індустрію і до нас підуть непрямі "інвестиції". А також це буде дієвим контролем над захворюваністю, нові робочі місця, збільшення податкових надходжень, тощо. Якщо вважається, що тіньовий секс-бізнес знаходиться на третьому-четвертому місцях після наркоторгівлі, грального..., то від легалізації цієї древньої професії держава повинна отримати процентів 10% чистого прибутку.
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IP: 85.223.209.---Taras Orel16.12.2016 15:04
Страшні ж
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IP: 212.90.168.---Andriy Shcherbyna16.12.2016 15:04
добра справа, це вперше в нас такий пікет?
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