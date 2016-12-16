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Працівниці секс-індустрії пікетували МВС

П'ятниця, 16 грудня 2016, 13:54

Напередодні Міжнародного дня захисту секс-працівників від насильства і жорстокості біля МВС у Києві відбулася акція проти переслідування та залякування за роботу в сфері інтимних послуг.

Про це повідомляє Ліга.нет.

 

Секс-співробітниці і правозахисники вимагають скасувати відповідальність за добровільну роботу в секс-бізнесі повнолітніх людей, а також припинити необґрунтоване насильство і дискримінацію як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронних органів.

 

На їхню думку, адміністративна відповідальність за проституцію (ст. 181.1 Кодексу про адміністративні правопорушення) нічим не обґрунтована, оскільки секс-робота не представляє собою суспільної небезпеки. В той же час ця норма заганяє секс-робітниць в підпілля, де вони зазнають насильства, дискримінації та стигматизації як з боку клієнтів, так і з боку правоохоронців.

 

Вони додали, що злочини проти секс-працівників залишаються без належного розслідування, що дозволяє їх кривдникам продовжувати здійснювати насилля безкарно.

 

Як зазначають організатори акції, відмова від покарання (декриміналізація) не означає легалізації секс-бізнесу, і мова йде лише про людей, які добровільно виконують подібну роботу.

У свою чергу речник МВС Артем Шевченко заявив "Українській правді", що відомство виконує лише ті норми, які прописані в законодавстві щодо працівниць секс-індустрії, а також тих, хто таку діяльність організує.

За його словами, пікетувальники прийшли не за адресою.

"Якщо вони бажають, щоб МВС стало ініціатором змін у цій сфері, навряд чи це можливо, оскільки ця тема не є найнагальнішою для законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності", – сказав він.

Зокрема, за словами Шевченка, серед таких нагальних тем є скасування "закону Савченко", новий закон про кримінальні проступки та інші.

"Нехай апелюють до депутатів, які зайнялися б цією темою і ініціювали відповідні законодавчі зміни", – додав речник МВС.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниМВС
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