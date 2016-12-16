НАПК просит суд оштрафовать своего сотрудника
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции просит суд оштрафовать заместителя руководителя департамента организации работы по предотвращению и выявлению коррупции НАПК Александра Пидорина на 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на ответ НАПК на запрос агентства.
23 ноября один из специалистов агентства составил протокол об административном нарушении в отношении Пидорина.
Он нарушил установленные ч. 2 ст. 52 закона "О предотвращении коррупции" сроки подачи сообщения о существенных изменениях в его имущественном состоянии, вследствие чего совершил административное правонарушение.
Речь идет, в частности, о получении Пидориным зарплаты, превысившей 50 минимальных зарплат, установленных на начало 2016 года (68,9 тыс. гривен).
В соответствии с решением НАПК от 25 ноября протокол был направлен в Печерский районный суд Киева.
Пидорину грозит штраф в размере 1,7-3,4 тысячи гривен.
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