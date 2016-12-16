Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК просить суд оштрафувати свого співробітника

П'ятниця, 16 грудня 2016, 15:35

Національне агентство з питань запобігання корупції просить суд оштрафувати заступника керівника департаменту організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції НАЗК Олександра Підоріна на 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь НАЗК на запит агентства.

23 листопада один із фахівців агентства склав протокол про адміністративне порушення відносно Підоріна.

Він порушив встановлені ч. 2 ст. 52 закону "Про запобігання корупції" терміни подачі повідомлення про істотні зміни в його майновий стан, внаслідок чого скоїв адміністративне правопорушення.

Йдеться, зокрема, про отримання Підоріним зарплати, що перевищила 50 мінімальних зарплат, встановлених на початок 2016 роки (68,9 тис. гривень).

Відповідно до рішення НАЗК від 25 листопада протокол був направлений до Печерського районного суду Києва.

Підоріну загрожує штраф в розмірі 1,7-3,4 тисячі гривень.

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
НАЗК
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: