Россия хочет вести учет украинцев, въезжающих на оккупированный Крым

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Пятница, 16 декабря 2016, 17:00

Федеральное агентство по делам национальностей РФ предлагает разработать меры по строгому учету лиц, прибывающих на территорию оккупированного Крыма с материковой Украины.

Об этом рассказал на семинаре-совещании в Совете Федерации заместитель начальника управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Андрей Комиссаров, передает ТАСС.

"При формировании миграционного режима в Крыму следует учитывать его стратегически важное положение, а также конфликтные отношения с соседней Украиной", – сказал Коммисаров.

Он напомнил, что 13 декабря директор ФСБ сделал заявление о якобы "росте угрозы терактов украинских диверсионных групп в Крыму".

"В этой связи очевидна необходимость разработки мер по максимально строгому учету лиц, прибывающих на территорию Крыма с Украины и контроля за их пребыванием на полуострове", – отметил представитель ФАДН.

Как известно, на днях в российском ФСБ заявили, что украинские государственные органы и радикальные организации "перешли к активным действиям по реализации террористических замыслов" в оккупированном Крыму.

После этого оккупанты также озвучили планы развернуть на полуострове парашютно-десантный полк.

В последнее месяцы участились сообщения ФСБ РФ о задержании "украинских диверсантов" в Крыму.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что подобные сообщения спецслужб РФ являются информационной провокацией российской пропаганды.

Темы: Крым
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