В России чиновников хотят сделать ответственными за мобилизацию

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит персональную ответственность губернаторов и федеральных министров за выполнение возложенных на них обязанностей по мобилизации граждан в военное время.

Об этом в пятницу пишет российское агентство ТАСС.



Согласно законопроекту, персональная ответственность за выполнение мобилизационной подготовки и мобилизации вводится для "руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований, глав местных администраций и руководителей организаций".



Кроме того, определяется, что призывные комиссии по мобилизации граждан создаются решением глав регионов.



Такие комиссии возглавят или сами губернаторы, или главы муниципальных образований.