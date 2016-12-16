В России чиновников хотят сделать ответственными за мобилизацию
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит персональную ответственность губернаторов и федеральных министров за выполнение возложенных на них обязанностей по мобилизации граждан в военное время.
Об этом в пятницу пишет российское агентство ТАСС.
Согласно законопроекту, персональная ответственность за выполнение мобилизационной подготовки и мобилизации вводится для "руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований, глав местных администраций и руководителей организаций".
Кроме того, определяется, что призывные комиссии по мобилизации граждан создаются решением глав регионов.
Такие комиссии возглавят или сами губернаторы, или главы муниципальных образований.
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