В России чиновников хотят сделать ответственными за мобилизацию

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Пятница, 16 декабря 2016, 17:17

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит персональную ответственность губернаторов и федеральных министров за выполнение возложенных на них обязанностей по мобилизации граждан в военное время.

Об этом в пятницу пишет российское агентство ТАСС.

Согласно законопроекту, персональная ответственность за выполнение мобилизационной подготовки и мобилизации вводится для "руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов РФ, глав муниципальных образований, глав местных администраций и руководителей организаций".

Кроме того, определяется, что призывные комиссии по мобилизации граждан создаются решением глав регионов.

Такие комиссии возглавят или сами губернаторы, или главы муниципальных образований.

Темы: Росcия армия
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