У Росії чиновників хочуть зробити відповідальними за мобілізацію

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроект, який вводить персональну відповідальність губернаторів і федеральних міністрів за виконання покладених на них за законом обов'язків по мобілізації громадян у воєнний час.

Про це у п'ятницю пише російське агентство ТАСС.

Згідно із законопроектом, персональна відповідальність в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації вводиться для "керівників федеральних органів виконавчої влади, вищих посадових осіб суб'єктів РФ, глав муніципальних утворень, глав місцевих адміністрацій і керівників організацій".

Крім того, визначається, що призовні комісії з мобілізації громадян створюються рішенням глав регіонів.



Такі комісії очолять або самі губернатори, або глави муніципальних утворень.