Украинцев среди пострадавших от теракта в Турции нет - посольство
Украинцев среди погибших и раненых в результате теракта в турецком Кайсери нет.
Об этом сообщило посольство Украины в Турции в Twitter.
За офіційною інформ.,внаслідок теракту в #Кайсері щонайменше 13людей загинули і десятки постраждали.Українців серед загиблих/поранених немає— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016
Как сообщалось, в центральнотурецком городе Кайсери произошел взрыв вблизи местного университета.
Заминированный автомобиль взорвался в районе остановки общественного транспорта вблизи университетского кампуса, когда рядом проезжал автобус с военными.
По данным генштаба Турции, погибли 13 военных, еще 48 получили ранения.
Украинская правда
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