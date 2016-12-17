Украинцев среди пострадавших от теракта в Турции нет - посольство

Украинцев среди погибших и раненых в результате теракта в турецком Кайсери нет.

Об этом сообщило посольство Украины в Турции в Twitter.

За офіційною інформ.,внаслідок теракту в #Кайсері щонайменше 13людей загинули і десятки постраждали.Українців серед загиблих/поранених немає — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016

Как сообщалось, в центральнотурецком городе Кайсери произошел взрыв вблизи местного университета.

Заминированный автомобиль взорвался в районе остановки общественного транспорта вблизи университетского кампуса, когда рядом проезжал автобус с военными.

По данным генштаба Турции, погибли 13 военных, еще 48 получили ранения.

Украинская правда