Украинцев среди пострадавших от теракта в Турции нет - посольство

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Суббота, 17 декабря 2016, 11:06

Украинцев среди погибших и раненых в результате теракта в турецком Кайсери нет.

Об этом сообщило посольство Украины в Турции в Twitter.

Как сообщалось, в центральнотурецком городе Кайсери произошел взрыв вблизи местного университета.

Заминированный автомобиль взорвался в районе остановки общественного транспорта вблизи университетского кампуса, когда рядом проезжал автобус с военными.

По данным генштаба Турции, погибли 13 военных, еще 48 получили ранения.

Украинская правда

Темы: Турция
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