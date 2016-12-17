Українців серед постраждалих від теракту в Туреччині немає – посольство
Субота, 17 грудня 2016, 10:06
Українців серед загиблих та поранених в результаті теракту в турецькому Кайсері немає.
Про це повідомило посольство України в Туреччині у Twitter.
За офіційною інформ.,внаслідок теракту в #Кайсері щонайменше 13людей загинули і десятки постраждали.Українців серед загиблих/поранених немає— UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016
Як повідомлялося, в центральнотурецькому місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету.
Замінований автомобіль вибухнув в районі зупинки громадського транспорту поблизу університетського кампусу, коли поряд проїжджав автобус з військовими.
За даними генштабу Туреччини, загинули 13 військових, ще 48 отримали поранення.
Українська правда