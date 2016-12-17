В ГПУ говорят, что Сытник не подписал бумаги для доступа к ЕРДР

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Суббота, 17 декабря 2016, 17:59

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляет, что директор НАБУ Артем Сытник не подписал бумаги, необходимые для возобновления электронного ключа доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Об этом она написала в Facebook, комментируя заявление Сытника о том, что Генпрокуратура заблокировала доступ директора НАБУ и его заместителей к ЕРДР.

"Выяснилось, что директор всех украинских детективов так увлекся многочисленными интервью и путешествиями по миру, что банально не подписал соответствующие бумаги, из-за чего ему не восстановили электронный ключ. Надо узелки на память завязывать, господин Артем", - написала Сарган.

В комментарии "Украинской правде" Сарган отметила, что как только Сытник подпишет необходимые документы, ему будут возвращены ключи доступа.

Как сообщалось, Сытник заявил, что на днях получил письменное предупреждение от генпрокурора Юрия Луценко, что доступ директора НАБУ и его заместителей к ЕРДР прекращается.

На вопрос об объяснении такого шага директор НАБУ сказал: "Там достаточно вольная трактовка действующего законодательства".

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Сытник НАБУ
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Комментарии — 3
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko17.12.2016 19:22
а зачем вообще Сытнику к реестру доступ? Они ж всё равно дела туда не вносят, предпочитая по-свойски с коррупционерами разбираться, как с теми же Залищук и Лещенко)
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko17.12.2016 18:29
formalin:
НАБУ має доступ на основі закону. При чому тут якісь папери? Чи ГПУ має право управляти доступом інших органів? Чи вона це право привласнила незаконно? І чому ця сарган по хамськи повчає посадовця вищого рангу? Вчиться хамству у свого шефа?
так никто не отбирает у вашего драгоценного НАБУ этот доступ, успокойтесь)) Сытнику так он важен на самом деле, что даже не вспомнил, что доступ нужно обновлять) работничек тот еще))
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IP: 93.75.36.---formalin17.12.2016 18:17
НАБУ має доступ на основі закону. При чому тут якісь папери? Чи ГПУ має право управляти доступом інших органів? Чи вона це право привласнила незаконно? І чому ця сарган по хамськи повчає посадовця вищого рангу? Вчиться хамству у свого шефа?
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