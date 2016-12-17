Польская оппозиция будет блокировать трибуну по меньшей мере до вторника

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Суббота, 17 декабря 2016, 19:04

Польская оппозиция будет блокировать трибуну и президиум Сейма по меньшей мере до 20 декабря.

Оппозиционные силы также не исключают необходимости досрочных парламентских выборов, передает Укринформ.

"Мы приняли решение, что остаемся в зале заседаний до вторника (20 декабря - ред.). После того, что случилось вчера, после выбрасывания СМИ (из парламента - ред.), была попытка также выбросить и депутатов. Мы будем там оставаться", - заявил после заседания руководства крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) ее лидер Гжегож Схетина.

По его словам, в зале постоянно находиться несколько десятков депутатов.

Он отметил, что перенос правящей партией "Право и Справедливость" (PiS) заседания в колонный зал парламента было незаконным.

Лидер другой оппозиционной партии "Сучасна" (.N) Ришард Петру в субботу высказал мнение, что в случае ухудшения ситуации в обществе в связи с кризисом парламента необходимыми могут стать досрочные парламентские выборы.

Петру подчеркнул, что его партия считает парламентское заседание незавершенным и оно должно продолжаться.

"А если его не будет, то мы и в дальнейшем будем блокировать трибуну, а потом произойдет паралич государства, поскольку нельзя соглашаться, чтобы PiS заседал сам с собой", - заявил лидер "Сучасна".

В данный момент под стенами Сейма в Варшаве продолжается манифестация, протесты также проходят в других городах Польши.

В 21:00 (по киевскому времени) глава польского правительства Беата Шидло выступит с телеобращением к польскому народу.

Как сообщалось, накануне оппозиция в знак протеста против ограничения работы журналистов в Сейме заблокировала парламентскую трибуну. Тем самым Сейм не смог продолжать дальнейшую работу, хотя на заседании ожидалось принятие бюджета на 2017 год.

Позже спикер Сейма перенес заседание в другое помещение, где депутаты приняли несколько законов, в том числе и бюджет. Голосование происходило путем поднятия рук. Оппозиция настаивает на незаконности этого голосования, поскольку для его начала не было кворума и требует созвать заседание на 20 декабря.

В ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента. Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли покинуть Сейм.

Протесты, которые начались вчера, 16 декабря, под Сеймом Польши, продолжаются и сегодня, ближе к полудню демонстранты прошли маршем к Президентскому дворцу.

Темы: Польша
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