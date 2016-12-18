Трамп предложил оставить подводный беспилотник Китаю

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 04:01

Избранный президентом США Дональд Трамп предложил не забирать у Китая подводный беспилотник, захваченный в Южно-Китайском море.

Об этом он заявил на своей странице в twitter.

"Нам следует сказать Китаю, что мы не хотим украденный ими беспилотник назад. Пусть оставляют его у себя ", - написал Трамп.

Как известно, беспилотник оказался в китайских ВМС 15 декабря, инцидент произошел в Южно-Китайском море, где проводил исследования океанографический корабль USNS Bowditch.

В КНР заявили, что военные из китайского корабля заметили неопознанный подводный объект и решили поднять его, чтобы предотвратить опасной ситуации.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук призвал Китай немедленно вернуть беспилотный подводный аппарат, а Трамп возмутился "похищением" техники.

Позже министерство обороны Китая заявило, что вернет властям США подводный исследовательский беспилотник.

Темы: Трамп США Китай
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