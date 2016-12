Трамп предложил оставить подводный беспилотник Китаю

Избранный президентом США Дональд Трамп предложил не забирать у Китая подводный беспилотник, захваченный в Южно-Китайском море.

Об этом он заявил на своей странице в twitter.

"Нам следует сказать Китаю, что мы не хотим украденный ими беспилотник назад. Пусть оставляют его у себя ", - написал Трамп.

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!