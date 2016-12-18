Жена и сын Сущенко возвращаются в Киев
На следующей неделе в Киев из Франции вернется жена и сын незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин "Укринформу".
"На следующей неделе ожидается возвращение в Киев жены и сына корреспондента "Укринформа" в Париже Романа Сущенко", - сказал он.
По словам адвоката, "накануне Рождества было бы очень символично, если бы президент страны принял ближайших родственников Романа, как это бывало в случае с близкими других украинских политзаключенных".
По его словам, делу защиты также помогло бы, если бы президент Петр Порошенко, как глава государства и гарант Конституции, взял на себя ответственность за статус Сущенко, который будучи корреспондентом национального информагентства, фактически является государственным служащим.
"Я встречался с политическим секретарем посольства Франции в Москве. Французская сторона говорит, что готова проявлять большую активность в "кейсе Сущенко", но только в случае активности украинской стороны, потому что, как говорят у них "Etre plus royaliste que le roi" (нельзя быть большим роялистом, чем король, фр. - ред.)", - резюмирует адвокат.
Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.
Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР опровергли обвинения ФСБ.
28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.
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