Минобороны назвало провокацией заявления РФ о Сущенко

Минобороны Украины считает провокацией арест Россией украинского журналиста Романа Сущенко. Оно отрицает любую связь с Сущенко.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

"Это уже не первые попытки российских спецслужб оправдать свои преступные действия во время задержания украинских граждан россказнями о несуществующих диверсантах и шпионах", - заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Сущенко не имеет к ним никакого отношения.

"Хотя Роман Сущенко не имеет никакого отношения к Министерству обороны и Вооруженным Силам Украины, оборонное ведомство поддерживает требования всего цивилизованного гражданского общества относительно немедленного освобождения безосновательно задержанного украинского гражданина", - заявили в ведомстве.

"Заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста Романа Сущенко к подразделениям Главного управления разведки Минобороны являются очередной провокацией", - заявило Минобороны.

Ранее в Главном управлении разведки назвали фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" Роман Сущенко является разведчиком главного управления разведки.

Как известно, Сущенко - парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В Укринформе заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

ФСБ РФ заявило, что Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Украинская правда