Боевики пытались выбить ВСУ с позиций, потерпели поражение: 20 убитых, до 30 раненых

В районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения ВСУ с занимаемых позиций, во время боя потерпели поражение: потери противника составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 18 декабря.

"Начиная с 5:50 в районе Светлодарской дуги после длительной огневой подготовки с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов, запрещенных минскими договоренностями, российско-оккупационные наемники пытались выбить наши передовые подразделения с занимаемых позиций", - сказано в сообщении.

"Для этого противник значительными силами попытался осуществить обходной маневр наших опорных пунктов. Однако его намерения были вовремя разоблачены, начался бой во время которого намерения оккупантов были сорваны", - сообщили в штабе.

В пресс-центре АТО "Украинской правде" уточнили, что во время огневой подготовки боевики применили запрещенную минского соглашениями артиллерию калибром 122 мм и минометы.

Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения: 4 бойцов получили легкие ранения и 2 - средней степени тяжести. Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-офицер пресс-центра АТО Леонид Матюхин, по состоянию на сейчас бой закончился, но обстрелы продолжаются из 120-мм артиллерии.

"В ходе двухчасового боя наши подразделения умелыми действиями нанесли боевикам поражение. По подтвержденным данным разведки потери противника составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых", - добавил Матюхин.

С полуночи до 18:00 боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО, преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях: на Мариупольском - из 122 миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино, из минометов различных калибров - Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино, из стрелкового оружия - Павлополь. По Марьинке огонь вел снайпер, по Широкино - танк.

Позиции сил АТО в районе Новоалександровки на Луганском направлении попали под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.