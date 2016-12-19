Минфин переведет зарплаты в "Приватбанк". В менеджмент возьмут профи

00
0
Понедельник, 19 декабря 2016, 10:06

Работники Министерства финансов будут получать зарплаты в "Приватбанке".

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

"Как символ стабильности Министерство финансов решило перевести свой зарплатный проект в "Приватбанк". Мы доверяем и "Ощадбанку" как государственному, а сейчас и "Приватный банк" будет для нас как символ стабильности", – заявил он.

В наблюдательный совет "Приватбанка", по словам министра, "войдут лучшие мировые специалисты", представители международных организаций, сейчас формируется профессиональная команда менеджмента.

Министр подчеркнул, что все международные партнеры поддерживают решение относительно национализации "Приватбанка"

Алена Рощенко, УП

Темы: банки Минфин зарплаты Коломойский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко внес закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "Привата" 19 декабря 2016, 11:01
День П. Национализация Приватбанка – необходимая жестокость 19 декабря 2016, 10:21
После стабилизации "Приватбанка" государство его продаст – Минфин 19 декабря 2016, 09:42
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Система "Приват 24" принадлежит государству – Гороховский
Боевики стреляли по Светлодарской дуге из населенных пунктов – Минобороны
Гройсман: Кабмин принял решение по "Приватбанку" по просьбе акционеров
Порошенко: Мы гарантируем клиентам "Приватбанка" целостность вкладов
Все новости
Э-Шарж

Без паники, деньги есть!

Объяснение МОЗ

Как выбрать семейного врача