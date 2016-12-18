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"Приватбанк" переходит в 100% собственность государства - Кабмин

Воскресенье, 18 декабря 2016, 22:47
Приватбанк переходит в 100% собственность государства - Кабмин

Кабинет министров решил перевести ПАО "Приватбанк" в стопроцентную собственность государства.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на заседании в воскресенье рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны.

"Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность", - говорится в заявлении.

Предусмотрено, что государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО "Приватбанк" и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.

В правительстве подчеркнули, что эти действия происходят в четкой координации с международными финансовыми организациями и при их поддержке.

Председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая участвовала в заседании правительства, и министр финансов Александр Данилюк проинформировали членов КМУ о том, что частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стало его полным собственником.

"Переходный период начинается с 19 декабря. Государство обеспечит плавный переход, стабильную работу этого учреждения в обычном для ее клиентов режиме", - отмечают в Кабмине.

В правительстве исходят из того, что принятое им ответственное решение спасло как Приватбанк, так и всю банковскую систему, говорится в заявлении.

В понедельник в 8-30 утра о деталях принятых решений на совместной пресс-конференции расскажут министр финансов Александр Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Утром отдельные заявления по этому поводу сделают президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Как известно, информация о том, что крупнейший коммерческий банк страны - "Приватбанк" - может быть национализирован, курсирует на банковском рынке давно. В "Приватбанке" заявляли, что разговоры о национализации - атака на банк.

16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков. По информации ЭП, ранее согласия премьер-министра Владимира Гройсман на национализацию "Приватбанка" не было. Принятое решение говорит о том, что один из нынешних акционеров "Приватбанка" сможет сохранить существенное участие в банке, то есть долю акций выше 10%.

Больше о ситуации с "Приватбанком" читайте в материале "Экономической правды" "Почти государственный. Что будет с Приватбанком".

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровПриват
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