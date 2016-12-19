"Самопомич" хочет отставки главы ЦИК

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Понедельник, 19 декабря 2016, 11:49

"Самопомич" выступает за отставку председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Об этом председатель фракции Олег Березюк сказал во время Согласительного совета в понедельник.

"На сегодняшний день мы имеем проблему: председатель ЦИК – под следствием, ему объявлено подозрение в уголовном преступлении... Мы должны немедленно уволить этого человека и выбрать новый ЦИК", – сказал он.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления главе ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения о незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

Руководитель САП Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому в совершении преступления, которое было объявлено главе ЦИК в аэропорту, когда он вернулся из командировки.

По словам Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" ПР подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский заявил, что считает указанное уголовное производство сфабрикованным, но готов к сотрудничеству со следствием.

Главу ЦИК вызвали на допрос в НАБУ. Перед допросом, отвечая на вопрос о заявлениях Онищенко, что его регистрация как кандидата в нардепы в 2014 году происходила по звонку президента Петра Порошенко или из-за денег, Охендовский заявил, что к нему никто не обращался по этому вопросу. 

Украинская правда


Темы: ЦИК Самопомич
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 12:40
Зарано. Ще не все містечкові вкрали.
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IP: 94.125.124.---Truthlover19.12.2016 11:55
А они подумали на кого Президент опираться будет? А этот кадр еще Януковичем хорошо проверенный.
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