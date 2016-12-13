Глова ЦВК: чекаю Ситника з детективами в аеропорту

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що готовий до вручення йому підозри у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів.



Про це він сказав "Українським новинам".



Він дав зрозуміти, що вважає дане кримінальне провадження сфабрикованими, але заявив, що готовий до співпраці зі слідством.



Охендовський зазначив, що готовий отримати повідомлення про підозру у вівторок ввечері, коли повернеться в Україну після того, як провів кілька днів у службовій у відрядженні в Киргизстані в якості міжнародного спостерігача на місцевих виборах і Конституційному референдумі.



"Їм (НАБУ), напевно, дуже хочеться записати цю справу собі в показники 2016 року. Офіційно повідомляю, що чекаю пана (директора Національного антикорупційного бюро Артема) Ситника з його детективами о 19:45 в аеропорту "Бориспіль", куди прибуду рейсом зі Стамбула", – заявив він.



Голова ЦВК також знову заявив, що ніколи не отримував фінансування ні від ПР, ні від будь-якої іншої партії.

Як відомо, голова НАБУ Артем Ситник повідомляв, що розслідування НАБУ зібрало достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.

Глава САП Назар Холодницький, у свою чергу, повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє чотири факти можливого отримання коштів з "чорної каси" Партії регіонів Охендовским.