"РИА Новости" заявило, что в их офис в Киеве ворвались. Полиции не звонили

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Понедельник, 19 декабря 2016, 13:18

"РИА Новости Украина" заявляет, что в их киевский офис ворвались около 20 человек и помешали сделать включение по видеомосту из городов Украины в "Съезд украинских землячеств России".

Как говорится в сообщении российского агентства и его украинского филиала, "журналисты агентства, оставаясь на рабочих местах, вызвали службу охраны и правоохранителей –  после их прибытия молодые люди покинули офис информационного агентства".

Однако пресс-секретарь управления киевской полиции Оксана Блыщик сообщила "Украинской правде", что по линии 102 сообщений об этом инциденте не поступало. В то же время, учитывая огласку, начальник Печерского райуправления полиции решил направить на Шота Руставели, 16, следственно-оперативную группу, чтобы разобраться в ситуации.

Руководитель пресс-службы "РИА Новости Украина" Андрей Бородин рассказал УП, что 15-20 человек, которые называли себя "активистами Майдана", зашли в офис и заявили, что они "не позволят проводить москалям пресс-конференции".

"Мероприятие предназначалось не для прессы, это и вызвало определенную негативную волну", – сказал он, но отметил, что протест проявился "в разумных пределах".

"Люди покричали, эксперты разошлись", – сказал представитель российской компании и пояснил, что включения из Украины не состоялось.

На вопрос, будет ли агентство требовать открыть дело, он ответил: "Рассматриваем эту возможность".

В официальном сообщении "РИА Новостей" говорится, что киевский офис продолжает работать в нормальном режиме.

Видеомост с городами Украины организовывало агентство "Россия сегодня" в рамках "Съезда украинских землячеств России". Планировалось, что "руководители Одесского, Харьковского, Днепропетровского и Западно-Украинского землячеств подведут итоги проделанной работы за текущий год".

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия СМИ Киев полиция
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IP: 5.58.26.---Валерій Ковальов19.12.2016 15:05
добре зробили що в розумних рамках. Бо це з плану шатун
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