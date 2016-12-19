На границе с Венгрией произошла перестрелка

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Понедельник, 19 декабря 2016, 16:08

На границе с Венгрией произошла перестрелка между украинскими пограничниками и контрабандистами сигарет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку перемещения табачной контрабанды в Венгрию", - передает ГПС.

Во время патрулирования пограничный наряд обнаружил вблизи речки Тиса группу неизвестных, которые пытались пересечь государственную границу.

 
Контрабандисты бежали, оставив ящики сигарет

Заметив правоохранителей, неизвестные обратились в бегство, бросив на берегу реки более 20 пакетов с сигаретами и резиновую лодку. "Чтобы остановить злоумышленников, правоохранителям пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновых пуль", - сообщает ГПС.

Лодка и свертки, в которых находилось более 10 тысяч пачек сигарет различных марок, охранники границы доставили до пограничного подразделения.

Сейчас проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к контрабанде табачных изделий через границу.

Украинская правда

Темы: Закарпатье контрабанда
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