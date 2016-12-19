На границе с Венгрией произошла перестрелка
На границе с Венгрией произошла перестрелка между украинскими пограничниками и контрабандистами сигарет.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку перемещения табачной контрабанды в Венгрию", - передает ГПС.
Во время патрулирования пограничный наряд обнаружил вблизи речки Тиса группу неизвестных, которые пытались пересечь государственную границу.
Заметив правоохранителей, неизвестные обратились в бегство, бросив на берегу реки более 20 пакетов с сигаретами и резиновую лодку. "Чтобы остановить злоумышленников, правоохранителям пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновых пуль", - сообщает ГПС.
Лодка и свертки, в которых находилось более 10 тысяч пачек сигарет различных марок, охранники границы доставили до пограничного подразделения.
Сейчас проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к контрабанде табачных изделий через границу.
Украинская правда
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