На границе с Венгрией произошла перестрелка между украинскими пограничниками и контрабандистами сигарет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Сегодня ночью пограничники Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку перемещения табачной контрабанды в Венгрию", - передает ГПС.

Во время патрулирования пограничный наряд обнаружил вблизи речки Тиса группу неизвестных, которые пытались пересечь государственную границу.

Контрабандисты бежали, оставив ящики сигарет

Заметив правоохранителей, неизвестные обратились в бегство, бросив на берегу реки более 20 пакетов с сигаретами и резиновую лодку. "Чтобы остановить злоумышленников, правоохранителям пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновых пуль", - сообщает ГПС.

Лодка и свертки, в которых находилось более 10 тысяч пачек сигарет различных марок, охранники границы доставили до пограничного подразделения.

Сейчас проводятся мероприятия по поиску лиц, причастных к контрабанде табачных изделий через границу.

Украинская правда