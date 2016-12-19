На кордоні з Угорщиною сталася перестрілка

9355 переглядів
0
Понеділок, 19 грудня 2016, 16:08

На кордоні з Угорщиною сталася перестрілка між українськими прикордонниками і контрабандистами сигарет.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.  

"Сьогодні вночі прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі переміщення тютюнової контрабанди до Угорщини", - передає ДПС.

Під час патрулювання прикордонний наряд виявив поблизу річки Тиса групу невідомих. які намагались перетнути державний кордон.

 
Контрабандисти втікли, залишивши пакунки сигарет

Помітивши правоохоронців, невідомі вдались до втечі, покинувши на березі річки понад 20 пакунків з сигаретами та гумовий човен. "Аби зупинити зловмисників, правоохоронцям довелось здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору із пристрою для відстрілу гумових куль", - повідомляє ДПС.

Човен та пакунки, в яких знаходилось понад 10 тисяч пачок сигарет різних марок, охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу.

Зараз проводяться заходи щодо пошуку осіб, причетних до контрабанди тютюнових виробів через кордон. 

Українська правда

Теми: Закарпаття контрабанда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Ужгороді п’яний працівник СБУ збив двох пішоходів 10 грудня 2016, 00:42
Суддя тікав від поліцейських на БМВ – наздогнали і завезли в наркодиспансер 9 грудня 2016, 23:57
На Закарпатті СБУ викрила митників, які "кришували" контрабанду 8 грудня 2016, 06:26
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-топ-менеджеру "Київміськбуду" повідомили про підозру
ЦВК заявила, що НАБУ провело в комісії незаконний обшук
Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції протии Росії
Бойовики поновили обстріли на Світлодарській дузі. Гатять біля Маріуполя
Усі новини
Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Чернігові