Информация об украинцах, которые могли пострадать в Берлине, пока нет

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Понедельник, 19 декабря 2016, 22:45

Информации о том, что кто-то из украинцев пострадал во время въезда в толпу грузовика в Берлине, пока нет.

Об этом Украинской правде сообщил начальник управления консульского обеспечения министерства иностранных дел Василий Кирилич.

"Мы работаем во взаимодействии с немецкими правоохранителями, пока информации о пострадавших украинцев нет", - сказал он.

Как известно, в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке через час после того, как в Турции убили российского посла.

По предварительным данным, погибли 9 человек и около 50 получили ранения.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Германия чрезвычайное происшествие
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