Інформації про українців, що могли постраждати у Берліні, поки немає

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Понеділок, 19 грудня 2016, 22:45

Інформації про те, що хтось з українців постраждав під час в'їзду у натовп вантажівки у Берліні, наразі немає.

Про це Українській правді повідомив начальник управління консульського забезпечення міністерства закордонних справ Василь Кирилич. 

"Ми працюємо у взаємодії з німецькими правоохоронцями, поки що інформації стосовно постраждалих українців немає", - сказав він.

Як відомо, у Берліні вантажівка в'їхала в натовп на різдвяному ярмарку через годину після того, як у Туреччині вбили російського посла.

За попередніми даними, загинули 9 людей і близько 50 отримали поранення.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Німеччина надзвичайна подія
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