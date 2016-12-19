ЗМІ: Вантажівка в'їхала у натовп на ярмарку у Берліні

Вантажівка в'їхала у натовп на Різдвяному ярмарку у Берліні.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.

Видання Reuters із посиланням на місцеву поліцію повідомляє про загибель однієї людини внаслідок інциденту.

MailOnline повідомляє про загибель двох людей.

Видання наводить слова туристки з Англії Емми Рустон, яка розповіла, що поруч із місцем наїзду немає траси.

Наразі невідомо, йдеться про нещасний випадок чи теракт.

Інцидент стався через годину після того, як у Туреччині вбили російського посла.

Як відомо, 14 липня на Англійській набережній у Ніцці вантажівка врізалася у натовп людей, що поверталися зі святкового салюту. Внаслідок цього теракту загинули 86 людей.

Раніше спецслужби кількох країн попереджали про можливість терактів на Різдво, нагадує Європейська правда.

Українська правда