США не дали визу Онищенку

Народный депутат Александр Онищенко не смог получить американскую визу, что свидетельствует об отношении к нему официальных властей США.

Такое мнение высказал источник в дипломатических кругах в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"У Онищенка нет американской визы, видимо потому, что американские власти имеют информацию, которая его компрометирует", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения о передаче Онищенком компромата на президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Онищенко заявил, что передал Соединенным Штатам Америки компромат на Порошенка, который он записывал в течение года. В Администрации президента прокомментировали эти заявления только тем, что правоохранительные органы ожидают его возвращения.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Радана предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа его объявили в национальный розыск.