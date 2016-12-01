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У Порошенка відповіли на компромат Онищенка

Четвер, 1 грудня 2016, 16:49

В Адміністрації президента прокоментували заяви депутата Олександра Онищенка лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.

Про це йдеться у коментарі прес-служби АП  на прохання Української правди.

"На О. Онищенка з усім його "компроматом" очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, СБУ  - з розкритими обіймами", - сказано у відповіді прес-служби АП.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.  8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук. 

Перебуваючи у Великобританії Онищенко днями заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч. 

Крім того, Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

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