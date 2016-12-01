У Порошенка відповіли на компромат Онищенка

В Адміністрації президента прокоментували заяви депутата Олександра Онищенка лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.

Про це йдеться у коментарі прес-служби АП на прохання Української правди.

"На О. Онищенка з усім його "компроматом" очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, СБУ - з розкритими обіймами", - сказано у відповіді прес-служби АП.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.

Перебуваючи у Великобританії Онищенко днями заявив, що через нього АП здійснювала підкуп депутатів заради певних голосувань. Він зазначив, що готовий передати ці матеріали НАБУ, але не хоче це робити у Варшаві, де, за його словами, представники НАБУ пропонували йому зустріч.

Крім того, Онищенко заявив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він записував протягом року, передав Сполученим Штатам Америки.

Оксана Коваленко, УП