Санкции ЕС против России скорее всего будут продолены - Туск

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Пятница, 2 декабря 2016, 07:08

Экономические санкции ЕС против России скорее всего будут продлены на следующие полгода.

Об этом в интервью телеканалу tvn24 заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Все указывает на то, что еще как минимум раз удастся продлить санкции против России. А что будет через шесть месяцев, поскольку сейчас вероятно продолжим санкции на очередные шесть месяцев - этого никто не может предсказать", - заявил Туск.

Он добавил, что достаточно твердую проукраинскую позицию в этом вопросе в ЕС занимают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, частично Великобритания, но этот взгляд уже не является общим в Европе.

По его словам, ключевым фактором, который позволил построить единство Европы относительно кризиса в Украине, является Нормандский формат.

"Этот формат во многих случаях неэффективен, и не всегда его действия вызывают также и у меня интерес. Однако, участие в нем Берлина и Парижа позволило сохранить единство всего ЕС ", - заявил президент Евросовета.

От добавил, что без механизма Нормандского формата сложно было сохранить единство всего Евросоюза в деле санкций.

Туск также подчеркнул, что большое значение для сохранения единства ЕС в деле Украины в глобальном измерении имела поддержка президента США Барака Обамы.

"Можно критически оценивать некоторые его решения, но в данном деле, особенно в последние более десяти месяцев, я имел с его стороны постоянную поддержку и скажу откровенно: мы использовали друг друга тогда, когда надо было убеждать некоторые страны в Европе и вне Европы, чтобы сохранить этот солидарный фронт", - заявил Туск.

Президент Евросовета признал, что во время своего первого телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом он пытался заинтересовать собеседника, прежде всего, ситуацией в Украине, поскольку это требует достаточно быстрых решений. По его словам, разговор имел достаточно общий характер, а Трампа в разговоре интересовала тема выхода Великобритании из ЕС.

Туск признал, что после победы Трампа будет сложнее строить однозначную и единую политику Запада по РФ.

Глава Евросовета также отметил, что возвращение России к G7 является "открытым вопросом", которое будет зависеть от политического согласия и консенсуса всех лидеров крупнейших стран. При этом, по его мнению, ни одна из причин, по которым РФ была исключена из "большой восьмерки", не исчезла, а потому нет оснований возвращения ее к этому формату.

Темы: санкции Росcия ЕС Трамп
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