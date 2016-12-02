У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски

3947 просмотров
0
Пятница, 2 декабря 2016, 08:17

В пятницу утром у члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко проходят обыски.

Об этом в своем Facebook сообщил Игорь Черняк

"У юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при НАБУ Владимир Рысенко сейчас дома проходит обыск. Веселі, брате, часи настали", - написал он.

"Обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья - Белоцерковец, ктстати, фигурант расследований ХАЦ)", - дописал Черняк.

Как пояснил Черняк в комментарии "Украинской правде", расследуется уголовное дело в отношении предприятия, на котором работал Рысенко, но до того, как происходили факты, которые сейчас стали объектом расследования.

"Он как юрист еще в 2013-2014 году работал на предприятии. По деятельности этого предприятия за 2015-2016 год расследуется уголовное производство, т.е. события, которые происходили уже после увольнения Рысенко. Но несмотря не это Печерский райсуд дает разрешение на обыск, при чем с жесткими дисками, ноутбуками, телефонами и со всем остальным", - заявил Черняк.

Впоследствии Черняк обнародовал постановление суда и отметил, что документ выписан не на ту личность, которая пришла проводить обыск.

 
 

Оксана Коваленко, УП

Темы: НАБУ Харьков
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко: НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого 2 декабря 2016, 05:23
"ЕвроОптимисты" призвали ГПУ прекратить преследование Лещенка 2 декабря 2016, 02:36
В офисе нардепа Тригубенко изъяли более 4 миллионов гривен 1 декабря 2016, 16:18
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ завела дело на Охлобыстина по статье терроризм
У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски
Луценко: НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого
Судью Киевского апелляционного админсуда поймали на взятке
Все новости
TED

ТОП-7 видео по защите информации: о "лайках", паролях и сайтах знакомств

Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается