У члена общественного совета при НАБУ проходят обыски
В пятницу утром у члена общественного контроля при НАБУ Владимира Рысенко проходят обыски.
Об этом в своем Facebook сообщил Игорь Черняк
"У юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при НАБУ Владимир Рысенко сейчас дома проходит обыск. Веселі, брате, часи настали", - написал он.
"Обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья - Белоцерковец, ктстати, фигурант расследований ХАЦ)", - дописал Черняк.
Как пояснил Черняк в комментарии "Украинской правде", расследуется уголовное дело в отношении предприятия, на котором работал Рысенко, но до того, как происходили факты, которые сейчас стали объектом расследования.
"Он как юрист еще в 2013-2014 году работал на предприятии. По деятельности этого предприятия за 2015-2016 год расследуется уголовное производство, т.е. события, которые происходили уже после увольнения Рысенко. Но несмотря не это Печерский райсуд дает разрешение на обыск, при чем с жесткими дисками, ноутбуками, телефонами и со всем остальным", - заявил Черняк.
Впоследствии Черняк обнародовал постановление суда и отметил, что документ выписан не на ту личность, которая пришла проводить обыск.
Оксана Коваленко, УП
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