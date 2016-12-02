На Луганщине погиб украинский военный

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Пятница, 2 декабря 2016, 10:55

Украинский военнослужащий погиб в результате попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы боевиков под Новотошковкой Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Юрия Клименко.

По его словам, попытка прорыва прикрывалась огнем из 120-мм минометов.

"Сейчас вдоль всей линии разграничения наблюдается существенное обострение ситуации. Враг бьет из запрещенного Минскими соглашениями оружия и осуществляет циничные вылазки на позиции наших ребят. Сегодня мы потеряли еще одного сына, который защищал ее суверенитет и независимость", – сказал он.

В ведомстве добавили, что в течение прошлых суток и после полуночи боевики 15 раз открывали огонь вдоль всей линии разграничения.

Кроме того, по укреплениям сил АТО вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района враг семь раз применял автоматические и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также в направлении сел Крымское и Лобачеве Новоайдарского района шесть раз открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по позициям украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская боевики два раза применили противотанковые и подствольные гранатометы.

Украинская правда

Темы: АТО Луганская область
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Комментарии — 3
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IP: 193.238.98.---ramusus02.12.2016 11:59
може хтось знає, з якою метою з'являються ці ДРГ, може їм не перечити, а "замочити" вже на нашій території, нехай проходять з кінцями, а вийдуть кістками.
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IP: 93.127.98.---Юрий Николаев02.12.2016 11:52
Не треба винити порошенка, може то його або турчинова син загинув.
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk02.12.2016 11:08
Ворог б’є із забороненої Мінськими угодами зброї та здійснює цинічні вилазки на позиції наших хлопців. Сьогодні ми втратили ще одного сина України, який захищав наш її суверенітет та незалежність",
=========================================================================================ВорВорог срав на Мінські угоди-це по поводу що б,є з забороненої.
0А що таке "цинічна вилазка"-це взагалі поза мого розуміння. Якщо хтось зможе, то нехай опише мене "не цинічну вилазку"
А втрачати наших хлопці ми будемо доти доки такі поавідомлення всяких там речників будут появлятися. А вони будуть доти появлятись допоки нашій владі буде ця війна вигідна. А поки буде Порошенко, то вона буде вигідна. Ось і весь сказ.
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