Порошенко отменил штрафы за самовольное обучение каратэ

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий административную ответственность за самовольное, без разрешения соответствующих органов, обучение приемам каратэ.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщают "Украинские новости".

Согласно действующей ст. 196 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение установленных правил открытия секций спортивного каратэ или набора в них граждан, или обучения в секциях приемам, запрещенным спортивными правилами, а также самовольное обучение приемам каратэ, предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 51 до 119 гривен).

Законом изымается эта статья из кодекса.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не устанавливает правил открытия секций спортивного каратэ, а также специального разрешения на обучение приемам каратэ.

Также отмечается, что субъекты деятельности по преподаванию каратэ несут необоснованную ответственность в сравнении с другими представителями других видов спорта – таких как бокс, самбо, дзюдо или ушу.

Рада приняла это решение 15 ноября.