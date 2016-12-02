На Харьковщине обстреляли авто "азовца" и советника губернатора

В Харьковской области неизвестный обстрелял автомобиль руководителя местной организации "Азова" и советника губернатора Олега Ширяева.

Это произошло вечером 1 декабря, сообщал в Twitter IT Sector Харьков.

Полиция сообщает об обстреле автомобиля, не называя имени водителя. В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня вечером по дороге в Днепр неизвестные обстреляли авто с главой цк азов Олегом Ширяевым. Никто не пострадал. pic.twitter.com/8z8P1f6QY5 — IT Sector Харьков (@itsector) December 1, 2016

Сообщение об обстреле на автодороге "Харьков – Красноград – Перещепино" поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции в 17:35 четверга, 1 декабря.

30-летний гражданин рассказал полицейским, что он на автомобиле "Мицубиси L-200" ехал вблизи села Павловка, когда его подрезал "ВАЗ 2106-2103" темного цвета. После того водитель услышал выстрелы из автоматического оружия.

Обстреляли машину Олега Ширяева IT Sector Харьков

Когда заявитель остановился, увидел следы от пуль на своей иномарке.

Обстреляли машину главы харьковского "Азова" IT Sector Харьков

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет причастных к нему.

В апреле текущего года экс-комбат "Схидного корпуса", глава Харьковского отделения гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев ("Сирко") стал советником главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина.