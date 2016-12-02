На Харьковщине обстреляли авто "азовца" и советника губернатора
В Харьковской области неизвестный обстрелял автомобиль руководителя местной организации "Азова" и советника губернатора Олега Ширяева.
Это произошло вечером 1 декабря, сообщал в Twitter IT Sector Харьков.
Полиция сообщает об обстреле автомобиля, не называя имени водителя. В результате происшествия пострадавших нет.
Сегодня вечером по дороге в Днепр неизвестные обстреляли авто с главой цк азов Олегом Ширяевым. Никто не пострадал. pic.twitter.com/8z8P1f6QY5— IT Sector Харьков (@itsector) December 1, 2016
Сообщение об обстреле на автодороге "Харьков – Красноград – Перещепино" поступило в дежурную часть Нововодолажского отделения полиции в 17:35 четверга, 1 декабря.
30-летний гражданин рассказал полицейским, что он на автомобиле "Мицубиси L-200" ехал вблизи села Павловка, когда его подрезал "ВАЗ 2106-2103" темного цвета. После того водитель услышал выстрелы из автоматического оружия.
Когда заявитель остановился, увидел следы от пуль на своей иномарке.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет причастных к нему.
В апреле текущего года экс-комбат "Схидного корпуса", глава Харьковского отделения гражданского корпуса "Азов" Олег Ширяев ("Сирко") стал советником главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Райнина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.