Одесская судья с мизерными доходами задекларировала дорогое имущество

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Пятница, 2 декабря 2016, 12:36

Судья Коминтерновского райсуда Одесской области Юлия Аблова задекларировала две 140-метровые квартиры в Киеве и Одессе, суперкар Porsche Panamera и высокоскоростной катер.

Об этом сообщает проект "Народное НАЗК".

В декларации должность Абловой указана как прокурор, поскольку до назначения на должность судьи в конце сентября 2016 года она работала прокурором Местной прокуратуры №3 Одесской области.

Согласно декларации, несовершеннолетний сын Абловой Матвей является собственником 141-метровой квартиры в Киеве стоимостью более 5,8 млн гривен. Также в пользовании судьи находится квартира вблизи Французского бульвара Одессы площадью 144 кв. м, записанная в декларации на мать и свекровь судьи. Сама Аблова владеет машиноместом в том же доме.

В 2012 году Аблова приобрела Porsche Panamera 4 того же года выпуска. На ее 20-летнего сына Ивана оформлен высокоскоростной катер Brig Eagle 645 L стоимостью около 300 тысяч гривен.

Кроме того, в ноябре 2016 года Аблова приобрела квартиру площадью 197 кв. м в одесской новостройке бизнес-класса по адресу переулок Каркашадзе, 9.

За месяц до того одесскую квартиру, оформленную на мать и свекровь, по договору купли-продажи переписали на сына Матвея.

Отцом сыновей Абловой является заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. Они также указаны в его электронной декларации за 2015 год. Однако в своих декларациях ни Юлия, ни Евгений Абловы не вписывают друг друга как мужа или жену.

При этом в декларации Абловой указано, что за 2015 год она заработала лишь 26 тысяч гривен, а ее сын – меньше 10 тысяч гривен.

Из имеющихся средств у нее указано только 1886 грн в банке, а также 170 тысяч гривен и 12 тысяч долларов наличными.

Как ранее сообщало интернет-издание "Наші гроші", на матерей судей Валентину Аблову и Светлану Воробьеву записан трехэтажный коттедж площадью 274 кв. м. Сам же Евгений Аблов, согласно декларации, никаким движимым или недвижимым имуществом не владеет.

Также 12 октября 2016 года оба судьи подали электронные декларации о существенных изменениях в материальном положении. Согласно им, каждый получил по 1,5 млн гривен денежных подарков от своих матерей.

Темы: декларация коррупция суд
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Комментарии — 2
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IP: 37.140.189.---kerubino02.12.2016 13:23
Задекларувала і що ,хтось може посадить цю гниду ,бо вся влада в Украіні така сама як ця корумпована суддя ,а крук круку ока не вийме .
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk02.12.2016 13:09
-Де взяла гроші на дорогі машини та житло?
- В тумбочці.
-А де вони там взялися?
-Мама поклала.
А де вона їх взяла?
-Я їй дала.
-А де ви взяли?
-Так я ж вже казала- в тумбочці.
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