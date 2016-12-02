Шуляк: После убийства 5 силовиков на Майдане я задействовал спецназ "Омеги"

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Пятница, 2 декабря 2016, 14:10

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявляет, что первые смертельные ранения во время событий на Майдане военные внутренних войск получили 18 февраля.

Об этом он сказал во время допроса по делу "беркутовцев" в пятницу.

На вопрос, с какого времени начало выдаваться оружие правоохранителям, Шуляк ответил, что в повседневной работе они используют травматическое оружие.

"После 18 февраля, после того, как погибли 5 работников внутренних войск от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, мной было принято решение задействовать подразделение "Омега" для создания резерва на случай дальнейшего применения огнестрельного оружия со стороны протестующих", - сказал он.

По его словам, эти подразделения находились в тылу войск и были постоянно с огнестрельным оружием, поэтому не нуждались в специальном приказе о применении его.

Шуляк сказал, что смертельные ранения правоохранители впервые получили 18 февраля.

"Погибли как работники ВВ, так и работники МВД", - сказал он, отметив, что в основном такие ранения они получили на пересечении улиц Банковой и Шелковичной, Банковой и Липской, Крепостного переулка и Грушевского.

"По внешним признакам характер ранений свидетельствует, что они были нанесены с близкого расстояния, возможно, короткоствольного оружия, то есть из пистолета", - сказал Шуляк.

Он заявил, что не знает, кто стрелял в силовиков.

Также Шуляк заявил, что все правоохранители выполняли свой служебный долг.

"Мы выполняли свои служебные обязанности", - сказал он, добавив, что суд должен определить вину, если силовики во время событий на Майдане превысили свои полномочия.

Шуляк заявил, что во время противостояния на Майдане погибли 23 правоохранителя.

Он также сказал, что контактировал с тогдашним президентом Виктором Януковичем и министром внутренних дел Виталием Захарченко "исключительно в пределах служебных полномочий".

По его словам, со второй половины дня 1 декабря 2013 силовые структуры начали действовать в усиленном режиме после "беспорядков в районе Майдана Независимости".

Шуляк рассказал, что 1 декабря на Банковой количество военных из числа внутренних войск составляла около 200. По его словам, внутренние войска привлекались к уборке и очистке центральных улиц Киева, в частности Крещатика, от "мусора, арматуры и конструкций", которые мешали движению автомобилей и людей.

Шуляк заявил, что правоохранителей били железными и деревянными предметами по незащищенным местам, а также снимали шлемы и брызгали в лицо краской.

Как известно, заседание суда по делу "беркутовцев", где допросили экс-президента Виктора Януковича, прошло 28 ноября.

Подробнее о допросе Януковича читайте в статье "Батя без памяти: о чем" забыл "и" вспомнил "Янукович на допросе".

Александр Шумилин, УП

Темы: Майдан Беркут суд
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