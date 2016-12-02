Экс-глава ВВ заявил, что "мирное наступление" Майдана было агрессивным

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Пятница, 2 декабря 2016, 14:17

Бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк заявляет, что 18 февраля 2014 года протестующие с Майдана были агрессивны и пытались прорваться в Верховную Раду.

Такое он заявил, давая показания по видеосвязи из российского суда в Ростове-на-Дону украинскому Святошинскому райсуду Киева.

"В районе 9 утра на территории Майдана начали формироваться группы от 50 до 100 человек из мужчин, будем говориться так, в возрасте от 18 до 50 лет, может и старше. Все эти люди были экипированы средствами защиты – наколенниками, налокотниками, защитными шлемами и касками, масками, закрывающими лицо, противогазами, щитами, на некоторых были бронежилеты", – сказал Шуляк.  

"Вооруженные увесистыми деревянными палками, обрезками арматуры… После формирования начали движения вверх по Институтской под командой ярко выраженных "старших", которые шли с громкоговорителями или радиостанциями, или и с тем, и с другим. Начали движение в сторону пересечения Шелковичной и Институтской", – заявил он.

По словам Шуляка, "во время движения в рупор или просто громким голосом, хором, выкрикивали призывы к свержению власти, к расправе над сотрудниками правоохранительных органов, изображалась явно выраженная агрессия".

Эти колонны пошли вверх по Институтской – и на перекрестке с Шелковичной "начались первые столкновения с патрулями".

"Были подожжены машины, которые стояли там. Личный состав Внутренних войск и подразделений милиции, которые там находились, забрасывали бутылками с горючей смесью. Были попытки опрокинуть заслон и прорваться к Верховному Совету (Раде – ред.)", – заявил Шуляк.

"Одновременно такая же атака началась на пересечении Липской с Институтской и началось давление с пересечения Крепостного переулка с улицей Грушевского. События явно показывали агрессивный характер со стороны митингующих, носили явно выраженный противоправный характер", – утверждает он.

Шуляк заявил, что "в результате неудачной попытки пробиться к зданию ВР, протестующие, которые были отогнаны обратно на Майдан, швыряли по дороге в окна домов камни, в несколько подъездов бросили бутылки с зажигательной смесью".

"Силами подразделений Внутренних войск и милиции вся эта толпа была вытеснена обратно в сторону Майдана", – сказал он.

"При этом часть протестующих нанесла урон зданию офиса "Партии регионов", подожгла его и, по данным оперативной сводки, внутри погибли люди. Как раз во время этих событий и погибли сотрудники Внутренних войск", – заявил Шуляк, командовавший ВВ МВД во времена президентства Виктора Януковича.

По его словам, общую координацию МВД и ВВ совершало Главное управление МВД в Киеве, между подразделениями, включая "Беркут", связь была на уровне командиров.

Шуляк заявил, что 18 февраля во Внутренних войсках было 5 погибших, еще 2 сотрудника "Беркута" погибли – всего в тот день было 7 погибших. Кроме того, было 84 тяжело раненных сотрудникам МВД, из них 36 – солдаты Внутренних войск.

О введении режима "антитеррористической операции" в Киеве 18 февраля Шуляку информация не поступала – ни письменных, ни устных распоряжений.  

Он также не смог ничего рассказать о проведении оперативно-розыскной операции "Бунтари" 18 февраля в Доме профсоюзов, так как это не входит в компетенцию МВД. Шуляк не отдавал распоряжений, чтобы кто-то из Внутренних войск привлекался к ней.

Отметим, что Шуляк давал показания на русском языке, в отличие от Януковича, который отвечал на вопросы на украинском.  

Алена Рощенко, УП

Темы: Майдан МВД внутренние войска суд
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Комментарии — 3
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 15:10
Дещо вінкаже правду, А ДЕЩО БРЕШЕ, тому не зрозуміло як сприймати ці свідчення...
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IP: 77.222.145.---ReAlex02.12.2016 15:09
18 лютого був агресивним, а 30 листопада 2013 року?
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IP: 37.229.144.---Юрій Зуб02.12.2016 14:42
Ну, тут він Америки не відкрив - по ТВ все це демонструвалося з усіх боків...
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