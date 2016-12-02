Шуляк воспринял предложение поддержать Майдан – как госизмену

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Пятница, 2 декабря 2016, 14:44

Бывший начальник Внутренними войсками Станислав Шуляк расценивает предложение человека с голосом Виталия Кличко перейти на сторону митингующих в феврале 2014 года – как измену государству.

Об этом он сказал во время дачи показаний в суде в пятницу.

Он рассказал, что ему сначала звонил человек, который сказал, что звонит от партии Удар и предлагал поддержать протестующих.

"Я разговаривать не стал, поскольку понимал, что это провокация", - рассказал Шуляк.

"Вначале февраля опять звонил  человек, представился Виталием Кличко. Голос похож. Сказал, что знает меня, как порядочного офицера: видите , как развиваются события, как вы смотрите на то, чтоб присоединится с вашими подразделениями к акциям протеста, за это не будете обижены материально", - рассказал Шуляк.

"Я ответил: Раз считаете меня порядочным, я понимаю, что предлагаете изменить государству, как мне рассматривать это?" – сказал Шуляк.

Украинская правда

Темы: Майдан Евромайдан
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Комментарии — 1
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 15:16
Він тепер захищає Батьківщину в окупованому Симферополі, Від пропозиції Кличка (??) відмовився, а пропозицією москалів не погребував....
ЧЕСНИЙ АФІЦЕР
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