Шуляк воспринял предложение поддержать Майдан – как госизмену

Бывший начальник Внутренними войсками Станислав Шуляк расценивает предложение человека с голосом Виталия Кличко перейти на сторону митингующих в феврале 2014 года – как измену государству.

Об этом он сказал во время дачи показаний в суде в пятницу.

Он рассказал, что ему сначала звонил человек, который сказал, что звонит от партии Удар и предлагал поддержать протестующих.

"Я разговаривать не стал, поскольку понимал, что это провокация", - рассказал Шуляк.

"Вначале февраля опять звонил человек, представился Виталием Кличко. Голос похож. Сказал, что знает меня, как порядочного офицера: видите , как развиваются события, как вы смотрите на то, чтоб присоединится с вашими подразделениями к акциям протеста, за это не будете обижены материально", - рассказал Шуляк.

"Я ответил: Раз считаете меня порядочным, я понимаю, что предлагаете изменить государству, как мне рассматривать это?" – сказал Шуляк.

Украинская правда