Шуляк рассказал, откуда свозил вооруженный спецназ на Майдан

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что в январе 2014 года во время событий на Майдане были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов.



Об этом он сказал во время допроса по делу "беркутовцев" в пятницу.



"Во время этих событий, кроме подразделения "Омега", которое дислоцируется в Новых Петровцах, были задействованы региональные подразделения спецназа "Омеги", - сказал он.



Шуляк не смог ответить, подписывал ли он соответствующий приказ о выдаче этим подразделениям оружия 27 января.



"Я не могу сказать, я очень много приказов подписывал", - сказал он.



На вопрос, откуда были дислоцированы спецназовцы "Омеги", Шуляк сказал: "Это были подразделения Ивано-Франковска, города Александрии, подразделения из Крыма и подразделения из Донецка".



Также Шуляк рассказал, что "майдановцы" сожгли 30% техники силовиков и 50% техники было поломано.



"Поджоги автотранспорта – это целенаправленные действия со стороны протестующих с помощью зажигательных смесей. Все эти машины были сожжены во время протестных акций", - сказал он, добавив, что митингующие "стремились свергнуть власть".



Шумилин Александр, УП