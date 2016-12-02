Шуляк: 20 февраля раздавали оружие в районе ул.Заньковецкой

Бывший начальник Внутренних войск Станислав Шуляк заявляет, что ему докладывали о том, что на Майдане могло быть оружие, и утром 20 февраля на Заньковецкой его выгружали из машины.

Об этом Шуляк рассказал во время дачи показаний в суде в пятницу.

"В районе 8 часов утра в районе улице Заньковецкой был установлен факт выдачи огнестрельного оружия из багажника машины Жигули 5-й или 7-й модели, по внешним признакам автомат Калашникова", - сказал он.

После этого непосредственно работа шла по сотрудникам внутренних войск и милиции с утра велся со стороны филармонии. Оттуда было несколько выстрелов крупной дробью, а также другие были выстрелы. Я сейчас затрудняюсь сказать тип оружия.

"Люди были одеты в гражданскую одежду территория контролировалась сторонниками Майдана. Пройти туда было невозможно, можно было только наблюдать издалека", - добавил он.

"Огонь велся по сотрудникам, которые находились на Майдане Незалежности со стороны Консерватории. При отступлении (войск - УП) в направлении пересечения ул. Ольгинской и Институтской были замечены выстрелы со стороны здания гостиницы "Украина", - сказал Шуляк.

Он также заявил, что приказ на отступление ВВ по Институтской к ул. Ольгинской давал лично он после того, как, по его словам, на Майдане "вследствие применения огнестрельного оружия были нанесены ранения по сотрудникам ВВ, и они оставались беззащитными там".

Также, отвечая на вопрос защитника беркутовцев, он сказал, что не получал приказов о разгоне майдана 20 февраля.

"Лично мне со стороны моего руководителя Захарченко такие замыслы на оглашались, я не знаю об их существовании. Я таких приказов не давал", - сказал он.

На вопрос, кто в этот день занимался координацией сил правопорядка в Киеве, он сказал, что это был руководитель УВД Киева, но не смог вспомнить его фамилию.

Шуляк также рассказал, что ему звонил один из руководителей СБУ о том, что ведутся переговоры о возможности беспрепятственного прохода подразделения "Альфа" для осмотра помещений гостиницы "Украина" на предмет нахождения там вооруженных людей.

По его словам, представитель СБУ интересовался, готов ли он оказать помощь подразделению "Альфа" силами и средствами ВВ, на что он ответил согласием.



Однако, Шуляк сказал, что это так и не произошло. "Как потом мне сообщили, договоренность не была достигнута – переговоры велись непосредственно с комендантом Майдана Парубием", - сказал Шуляк.



Украинская правда