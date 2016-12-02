Разговора с Януковичем в день расстрелов Майдана Шуляк не помнит

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Пятница, 2 декабря 2016, 15:49

Бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк заявил, что 20 февраля 2014 года не давал по телефону распоряжений применить оружие к протестующим.

Об этом он сказал Святошинскому райсуду Киева, давая показания по видеосвязи из российского суда в Ростове-на-Дону в деле против бывших сотрудников "Беркута".

"Командиры (подразделений) докладывали мне текущую обстановку. Могли доложить о больных: заболеваемость была высокой, так как люди находились на улице. Разговоры могли быть разные. Могу сказать только одно: эти разговоры не касаются выдачи и применения оружия", – заявил Шуляк.

На вопрос, кто дал указание утром 20 февраля на отход от Октябрьского дворца, он ответил: "Это была ситуативная обстановка, и решение принимали командиры на местах. Они приняли абсолютно правильное решение, отойдя оттуда. У меня не было надобности это корректировать".

На вопрос, знаком ли Шуляк с бывшим народным депутатом Виленом Шатворяном, экс-командующий Внутренних войск ответил: "Не могу сказать, затрудняюсь…".

Шуляку напомнили, что в 7:55 утра 20 февраля с его телефона поступил звонок Шатворяну, разговор длился 2-3 минуты – однако бывший чиновник не смог вспомнить, о чем говорили:

"Мне звонили депутаты – наверное, больше половины Верховной Рады. Я отвечал народным депутатам по каким-то вопросам. Так же я мог звонить указанному депутату. Но каких-то особых решений вопросов с ним у меня не было".  

Кроме того, с телефона Шуляка в 10:16 был звонок на телефон Виктора Януковича или его охранника, телефоном которого пользовался тогдашний президент, – но Шуляк не смог рассказать о содержании разговора: "Тоже затрудняюсь сказать".

"Может, звонок касался чисто подразделений Управления госохраны по каким-то вопросам. В ходе событий возникали служебные вопросы. Взаимодействие с Управлением госохраны, особенно на объектах Администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады – я мог звонить по этому вопросу подразделениям охраны".  

Перед тем разговором Шуляку пришло смс, но он тоже не помнит его содержание: "Не могу сейчас вспомнить".

Темы: Майдан МВД внутренние войска Янукович суд
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