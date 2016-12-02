Перед расстрелом Майдана в Москву летал самолет – Шуляк не говорит, зачем

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Пятница, 2 декабря 2016, 16:33

Накануне расстрелов на Майдане, 19 февраля 2014 года, из Киева летал самолет Внутренних войск МВД Украины на военный аэродром "Чкаловский" в Московской области.

Тогдашний командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк, сбежавший в Россию, не смог разъяснить цель такого визита Сввятошинскому райсуду Киева на допросе по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

По информации защиты, по указанию Шуляка 19 февраля самолет АН-26 Внутренних войск (бортовой номер 07) совершил рейс Киев (Жуляны) – Москва (Чкаловский)  – Киев (Жуляны). На вопрос, с какой целью, экс-командующий ВВ ответил так:

"Или 20, или 19 числа – я сейчас затрудняюсь сказать – данный самолет по моему распоряжению был задействован для транспортировки раненных бойцов подразделениц МВД… по-моему, в Крым. Так вроде бы я помню. О других задействованиях данного борта я сейчас не могу сказать".

Адвокат уточнил, что допрошен весь экипаж того самолета – и люди сказали, что борт практически пустой полетел  в Москву, несколько часов там простоял – и потом поступило указание и практически пустой самолет вернулся.

Шуляк повторил, что по его распоряжению борт транспортировал раненных, а о полетах в Москву он не знает, "распоряжений не давал".

Тогда защитник заявил о телеграмме №426 за подписью Шуляка и завизированной его подчиненными Слипченко, Ткаченко, Кривенко и Конопляником такого содержания:

"С целью перевозки рабочей группы МВД Украины организовать подготовку самолета АН-26 №07 и экипажа и 19 февраля выполнить перелет по маршруту Киев (Жуляны) – Москва (Чкаловский) – Киев (Жуляны) и при выполнении перелета строго соблюдать меры безопасности".

Телеграмма датирована 20 февраля, но в ней записано: организовать перевозку 19 февраля. То есть документ был подписан постфактум.

Несмотря на то, что, есть оригинал этой телеграммы, Шуляк повторил, что он лично давал указания лишь о транспортировке раненных бойцов:

"Куда – я сейчас не помню. По-моему, в Крым. Я боюсь ошибиться, но, кажется, старшим был бывший министр внутренних дел Могилев… хотя я его не назначал… О других задействованиях этого борта я ничего сказать не могу, я не знаю".

Прокурор пытался заявить протест, что в материалах дела нет информации о бортах, однако защита указала, что это есть в ее материалах.

Алена Рощенко, УП

Темы: Майдан Росcия МВД внутренние войска суд
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