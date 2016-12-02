Экс-командующий ВВ не смог назвать, сколько майдановцев "стреляли" из консерватории

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Пятница, 2 декабря 2016, 17:47

Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк не смог указать, сколько было так называемых "огневых точек" у протестующих в консерватории в центре Киева в 2014 году.

Об этом он сказал во время допроса по делу "беркутовцев" в пятницу.

"Точной информации о количестве огневые точки и людей я сказать не могу. Я могу сказать о виде оружия. Оттуда огонь велся из двух видов оружия: с мощного охотничьего ружья осуществлялся обстрел крупным дробью и прицельный огонь велся из нарезного оружия", - сказал он.

По его словам, из-за сильного задымления, силовики не смогли нейтрализовать эти огневые точки.

Кроме того, Шуляк сказал, что была повреждена спецтехника:

"Повреждения водометов – пулевые отверстия в районе двери водителя, больше всего походе на 7,62 (калибр). Но могли быть повреждения и в результате использования охотничьего оружия – изгибы, рваные повреждения метала… Могу сказать только одно: это были следы применения огнестрельного оружия. Эти повреждения были нанесены в момент нахождения машин вблизи баррикады под мостом на улице Институтской".

Как известно, в пятницу проходит допрос бывшего командующий Внутренними войсками Украины Станислава Шуляка в деле "беркутівців".

Он заявил, что первые смертельные ранения во время событий на Майдане военные внутренних войск получили 18 февраля.

Александр Шумилин, УП

Темы: Майдан Беркут суд
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IP: 195.138.81.---Kotia02.12.2016 18:24
Усі ці свідчення нагадують хуцпу...
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