Экс-глава ВВ утверждает, что силовики на Майдане терпели до последнего

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Пятница, 2 декабря 2016, 19:16

Бывший командующий Внутренними войсками МВД Станислав Шуляк утверждает, что силовики зимой 2014 года ни разу первыми не проявили агрессию к митингующим.

Об этом он сказал Святошинскому райсуду Киева, давая показания по видеосвязи из российского суда в Ростове-на-Дону в деле против бывших сотрудников "Беркута".

На вопрос, какие задачи ставили бойцам ВВ и не могли ли они спровоцировать митингующих, Шуляк заявил:

"Ни одного деяния агрессии в отношении митингующих первыми ни подразделения "Беркут", ни Внутренних войск не было. Мы сдерживали агрессию. Мы терпели всё, что можно было вытерпеть, – но когда уже события переваливали за грань возможного, когда мы видели, что наши товарищи уже в крови, что наши товарищи горят, то тогда переходили к ответным действиям".

"Это были действия уже по спасению людей, которые уже пострадали, наших товарищей и сослуживцев. Ни одного агрессивного выпада первыми в сторону митингующих мы не совершили", – утверждает он.

Шуляк отметил, что силовикам оружие выдается на основании суточного приказа с указанием цели.

Также он заявил, что призывы использовать оружие по отношению к правоохранителям и "свержению строя" со сцены Майдана звучали "от Тягнибока, Яценюка или других лидеров оппозиции – я и слышал об этом, мне и докладывали об этом".  

"20 числа погибли 6 человек – из них 4 бойца подразделения "Беркут", один представитель подразделения патрульно-постовой службы и один военнослужащий Внутренних войск. Это все были огнестрельные ранения... Все ранения получены в момент нахождения на Майдане Независимости, во время отхода на позиции пересечения улицы Ольгинской с Институтской, а также на время отхода с дворца "Октябрьский", – сказал Шуляк.

"О каком мирном протесте идет речь, когда в результате этого мирного "протеста" было 932 раненых, 257 тяжело раненых, 158 огнестрельных ранений и 23 убитых?" – заявил он, говоря в целом.

"И до 20-го, и после 20 февраля с трибуны Майдана открыто звучали призывы к свержению действующей власти, то есть к государственному перевороту… Путем создания незаконных вооруженных формирований и применения против правоохранителей… Ну, не буду сейчас вдаваться в догадки, кто еще стрелял по мирным гражданам – пусть истину установит суд", – сказал Шуляк.

Алена Рощенко, УП

Темы: Майдан внутренние войска МВД суд
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