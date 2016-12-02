Нижняя палата Конгресса США  ограничила Пентагон в сотрудничестве з РФ

Палата представителей Конгресса СШАпринялаоборонный бюджет, ограничивающий сотрудничество с Россией в военных вопросах.

За данное решение проголосовали 375 конгрессменов, 34 высказались против.

Документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила "оккупированную территорию Украины" и прекратила "агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО".

Законопроект также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, которые могут показать признание российского суверенитета в Крыму.

"Двустороннее военное сотрудничество представляется необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе", — говорится в заключении профильного комитета палаты по делам Вооруженных сил.

Для возобновления возможности сотрудничества с Пентагоном России нужно выполнять условия минских договоренностей и предпринимать шаги для достижения целей, поставленных в них.

Накануне палата представителей СШАодобрилазаконопроект о создании специального комитета для борьбы с "тайным влиянием России на другие страны и народы".

Комитет должен будет проводить встречи на регулярной основе, каждый год отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета.

Бюджет разведсообщества США в 2017 году должен составить около $70,3 млрд.

Новая газета