Горбатюк рассказал из какого оружия убивали евромайдановцев

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Пятница, 2 декабря 2016, 22:00

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал, что двое евромайдановцев были застрелены из снайперской винтовки.

Об этом он сказал в эфире 112 телеканала.

"Нигоян был убит охотничьим патроном. Жизневський и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД (для принудительной остановки транспортных средств), таких пуль нет в свободной продаже, их поставляют правоохранительным органам", - отметил Горбатюк.

"Протестующих, которых убили до 20 февраля - это были охотничьи патроны, а 20 февраля убийства совершались с применением нарезного огнестрельного оружия - автоматов Калашникова, пули обнаружены 7,62 на 39. Также есть двое убитых пулями калибра, которые подходят именно к снайперской винтовке", - добавил он.

По словам Горбатюка, экспертизы подтвердили, что пули в телах Небесной сотни принадлежали оружию МВД.

Как известно, пятеро бывших сотрудников "Беркута" обвиняются в расстреле участников акций протеста на Майдане.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Евромайдан
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